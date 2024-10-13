Расстрел украинских военнопленных: Коваленко отреагировал на очередное преступление россиян

По словам эксперта, россияне пытаются запугать украинских защитников и спровоцировать их на месть.

Россияне расстреляли украинских военных, взятых в плен в Курской области. Очередное военное преступление российских нелюдей создало такой резонанс, что пропагандистские паблики в РФ стремительно начали искать оправдание этой жестокости.

Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Учитывая крайне ограниченный интеллект, они ретранслируют полную чушь, что на фото, например, все живы кроме одного, убитого выстрелом в голову, которого могли притащить неизвестно откуда, а другие вообще заявляют, что была попытка сопротивления, вот их [пленных – ред.] и расстреляли", – пишет Коваленко.

То есть, по искаженной "логике" российских пропагандистов, их солдаты где-то на просторах Курщины "обнаружили" тело украинского военного с огнестрельным ранением головы, раздели его, притащили и положили рядом с группой якобы живых украинских пленных.

"Доказательство того, что сдавшиеся в плен могли сделать попытку сопротивления, еще больше выглядит бредом. Все раздетые лежат лицом вниз с заложенными руками за голову. Как они могли в таких условиях сопротивляться и быть расстрелянными, в этом положении, лицом в землю, руки за голову, без изменения положения тела? – отмечает Коваленко.

Эксперт отмечает, что подобные "версии" не выдерживают никакой критики и не способны скрыть очередное военное преступление россиян и попытку запугать и спровоцировать украинских военных.

"Они не только пытаются запугать украинских военных психологическим нарративом "в плен не берем!", но и пытаются спровоцировать ответные действия. Ждут, когда мы тоже начнем мстить за наших ребят расстрелами их [солдат – адаптировано, ред.], чтобы потом собрать Совбез ООН и обвинить нас в военных преступлениях. Суть этих акций предельно понятна", – подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, стало известно, что оккупанты 10 октября расстреляли 9 операторов дронов в районе хутора Зеленый Путь на Курщине. Дополнительные детали обстоятельств выясняются.

Читайте также: