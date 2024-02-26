Расстрел украинских военнопленных возле Бахмута: детали преступления, начато расследование

В прокуратуре отметили, что оккупанты умышленно добили раненых и безоружных украинских воинов, игнорируя нормы международного гуманитарного права.

Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту расстрела российскими оккупантами безоружных украинских военнопленных в Бахмутском районе.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В одном из Telegram-каналов 24 февраля была опубликована видеозапись, где зафиксировано, как российские войска во время штурма позиций ВСУ между селами Ивановское и Хромово Донецкой области расстреливают семерых украинских военнопленных.

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На записи с камеры дрона видно, как оккупанты сначала приказывают украинским военным выйти из окопа. После этого враг собрал всех украинских бойцов в одном месте. Отойдя от них на несколько метров, российские военные выпустили по украинских пленных автоматные очереди.

"Военные государства-агрессора умышленно добили раненых и безоружных украинских воинов, игнорируя нормы международного гуманитарного права", — отметили в Офисе генпрокурора.

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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Досудебное расследование проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В Офисе генпрокурора добавили, что в Украине в настоящее время расследуется 19 уголовных производств по фактам убийства 45 украинских военнопленных. Расследования этих преступлений находятся на контроле ОГ.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что войска РФ 24 февраля расстреляли украинских военнопленных.

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