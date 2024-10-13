Расстрел украинских военных на Курщине: омбудсмен сделал заявление

Действия оккупантов являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, отреагировав на информацию проекта DeepState о расстреле россиянами девяти украинских военнопленных на Курщине.

Он в снова направил письма ООН и Международный Комитет Красного Креста по поводу очередного преступления россиян.

"Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия – это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления!" – подчеркнул Лубинец.

Ранее аналитики проекта DeepState сообщили, что оккупанты на Курщине убили украинских военных.

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