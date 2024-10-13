Ребята находились в тылу, когда произошел прорыв, и кафиры зашли в лесополосу с двух сторон.

Россияне прорвали украинскую оборону в Курской области, зашли в тыл и вступили в бой с операторами дронов.

Об этом сообщил мэр Геническа, доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман".

"Ребята были в тылу, произошел прорыв, п*дары зашли в их лесополосу с двух сторон, никто из пилотов добровольно не сдался, пацаны еб*шились до последнего! Если бы они могли отойти, то отошли бы. Погибли очень достойные бойцы", — поведал он детали ситуации.

Бунятов подчеркнул, что проект DeepState опубликовал неточные данные о гибели пилотов, погибших во время боя, а не сдавшихся в плен.

Напомним, DeepState сообщило, что 10 октября кафиры расстреляли дронщиков и их смежников в районе н.п. Зеленый путь. Украинские военные считали, что находятся в тылу, но вступили в бой с врагом и, из-за нехватки боеприпасов, вынуждены были сдаться. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что действия кафиров являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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