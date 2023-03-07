Расстрел украинского военного: стало известно имя погибшего Героя и из какой он бригады

Герой Украины пропал 3 февраля после боев за Бахмут Донецкой области.

По предварительным данным, погибшим, которого оккупанты расстреляли за лозунг "Слава Украине", является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура.

Об этом сообщают на официальной странице 30-й отдельной механизированной бригады имени Князя Константина Острожского.

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В пресс-службе бригады добавили, что военный считается пропавшим без вести от 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут.

"В настоящее время тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности может быть установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз", — говорится в заявлении.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Украины, ссылаясь на данные Сухопутных войск ВСУ.

Оккупанты расстреляли украинского военного за лозунг "Слава Украине"

Напомним, 6 марта в Сети появилось видео, на котором как российские кафиры в упор расстреляли украинского военнопленного из -за слов: "Слава Украине!". В Офисе президента отреагировали и пообещали выяснить все обстоятельства военного преступления. Там подчеркнули, что наказание для россиян неизбежно.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела российскими оккупантами пленника возбуждено уголовное производство. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.

Утром 7 марта в СМИ информировали, что расстрелянного военнослужащего опознала сестра. Больше деталей не раскрыли.

Зеленский за 6 марта: Героям слава - правда о Бахмуте

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