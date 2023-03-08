Расстрел украинского военного за лозунг "Слава Украине!": генсек ООН поражен ужасающими кадрами

Распространенное в соцсетях видео убийства украинского солдата Гуттереш назвал напоминанием о необходимости соблюдения законов ведения войны.

В среду, 8 марта, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш прокомментировал видео с расстрелом безоружного украинского военного, убитого после его слов "Слава Украине!".

Он вспомнил об этих кадрах на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает Укринформ.

"Ужасные кадры, когда украинский военнослужащий, очевидно, был убит – это еще одно напоминание о необходимости соблюдения законов ведения войны", — сказал генеральный секретарь ООН.

Он также отметил, что Организация объединенных наций продолжает работать над решением гуманитарных проблем, в том числе помощью с обменом военнопленных.

Напомним, ранее пресс-секретарь Управления ООН по правам человека заявила, что, судя по предварительной экспертизе, видео с казнью украинского военного российскими оккупантами настоящее.

Видео расстрела украинского военнопленного оккупантами из-за лозунга "Слава Украине!" появилось в Сети 6 марта.

В ГУР заявили, что казнь россиянами украинского военнопленного является сознательной попыткой оккупантов запугать украинцев.

В Госдепартаменте США кадры с казнью невооруженного пленника ВСУ назвали очередным доказательством варварства и зверства россиян в войне против Украины.

Все что известно о бойце, которого россияне расстреляли за лозунг "Слава Украине"

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