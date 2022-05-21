Расстрел в Буче: журналисты установили личность российского военного из статьи The New York Times

Издание The New York Times 20 мая опубликовало материал об убийстве российскими военными девяти жителей Бучи Киевской области. Оккупанты нашли в одном из домов мужчин, допросили их, отвели во двор здания неподалеку и расстреляли.

Свою статью издание сопровождало кадрами из камеры видеонаблюдения, расположенной через дорогу от места казни. На видеозаписи зафиксированы стоящие на улице российские десантники.

New evidence — включая три видеозаписи в The New York Times — showhow Russian paratroopers круиз и executed на шесть украинских людей в Буче на 4 марта, а likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6 Опубликовано в The New York Times (@nytimes) в мае 19, 2022

Журналистам издания "Важные истории" удалось идентифицировать одного из этих российских военных. Издание также опубликовало его фото. Так, с большой вероятностью, на фото NYT справа стоит 37-летний Чингиз Атантаев. На это указывают услуги сервиса по распознаванию лиц, а также собранные журналистами детали биографии военного.

Фото: "Важные истории"

Атантаев – уроженец российсского Магадана, уже долгое время проживающий во Пскове. Там дислоцированы 104 и 234 десантно-штурмовые полки (военная часть 32515 и военная часть 74268 соответственно). Именно военные этих частей, по сообщению NYT, занимались зачисткой Бучи.

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Атантаев в своих соцсетях подписан на многочисленные группы, связанные с армией, оружием и боевыми единоборствами. Также известно, что в 2017 году мужчина добивался улучшения жилищных условий и подавал в псковский суд иск к Минобороны "о признании несовершеннолетней дочери его супруги членом семьи военнослужащего".

На свою страницу в соцсети "ВКонтакте" Атантаев последний раз заходил 12 апреля.

Журналисты позвонили по телефону его жене Татьяне Чеснак, однако она отказалась связать их с Чингизом и отвечать на вопросы о муже. Однако Татьяна сказала, что статью американского издания считает "однозначно фейком".

"Сами посмотрите, солдаты там гладко выбриты. Как вы думаете, они там в таком виде ходили что ли? Поэтому, где они взяли эти фотографии – вообще непонятно", – сказала жена российского бойца.

Напомним, по данным Офиса генпрокурора, на сегодняшний день в Украине установлено более 11 800 военных преступлений российских оккупантов. Пока удалось найти 45 подозреваемых в этих преступлениях.

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