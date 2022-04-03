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Расстреливали детей и женщин: Шольц требует наказать российских оккупантов за жестокие убийства в Буче

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Расстреливали детей и женщин: Шольц требует наказать российских оккупантов за жестокие убийства в Буче

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Шольц призвал международные организации приехать в Киевскую область, чтобы зафиксировать российский террор.

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на зверства российских оккупантов в освобожденной Киевской области. Он требует наказать россиян, которые совершали зверства в Буче.

Об этом он написал в Twitter

"Страшные и ужасные сообщения доходят до нас из Украины. Расстреляли мирных жителей, в том числе женщин, детей и пожилых людей, в Буче, которая еще несколько дней назад контролировалась российскими военными. Я требую, чтобы международные организации получили доступ к этим территориям, чтобы самостоятельно документировать зверства. Мы должны постоянно расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности", — написал Шольц.

Напомним, всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, освободили Вооруженные силы Украины. Когда наконец украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины . Русские грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.

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