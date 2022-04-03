Расстреливали детей и женщин: Шольц требует наказать российских оккупантов за жестокие убийства в Буче

Шольц призвал международные организации приехать в Киевскую область, чтобы зафиксировать российский террор.

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на зверства российских оккупантов в освобожденной Киевской области. Он требует наказать россиян, которые совершали зверства в Буче.

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Об этом он написал в Twitter

"Страшные и ужасные сообщения доходят до нас из Украины. Расстреляли мирных жителей, в том числе женщин, детей и пожилых людей, в Буче, которая еще несколько дней назад контролировалась российскими военными. Я требую, чтобы международные организации получили доступ к этим территориям, чтобы самостоятельно документировать зверства. Мы должны постоянно расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности", — написал Шольц.

Их verlange, dass internationale Organisationen Zugang erhalten zu diesen Gebieten, um die Gräueltaten unabhängig zu dokumentieren. Die Verbrechen des russischen Militärs müssen wir schonungslos aufklären und die Täter zur Rechenschaft ziehen. 2/2 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) 3 апреля 2022

Напомним, всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, освободили Вооруженные силы Украины. Когда наконец украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины . Русские грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.

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