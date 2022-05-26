"Расстреливают без остановки": Гайдай предупредил, что россияне мощно бьют по трассе, которой везут помощь

"Расстреливают без остановки": Гайдай предупредил, что россияне мощно бьют по трассе, которой везут помощь

Трасса "Лисичанск-Бахмут" мощно обстреливается войсками РФ.

Оккупанты не контролируют трассу "Лисичанск-Бахмут", но ведут там плотные обстрелы. Чтобы безопасно довозить грузы в подконтрольную Украине территорию Луганщины, защитники и волонтеры вынуждены искать другие пути.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

По его словам, оккупанты обстреливают трассу прицельно, поэтому ехать ею в подконтрольную часть Луганщины опасно.

"Российская армия не контролирует трассу "Лисичанск-Бахмут", но мощно ее обстреливает. Проезд по этой дороге очень рискован. Гумгрузы будут завезены, несмотря ни на что", — сообщил Гайдай и добавил, что в области ищут другие пути, как доставлять гуманитарные грузы. .

Ситуация, по словам Гайдая, очень тяжелая. Луганщина держит оборону уже четвертый месяц. Все это время россияне расстреливают территории области без остановки.

Также глава ОВА напомнил, что украинские бойцы разбили на трассе группу вражеских оккупантов.

Напомним, в Луганской области полицейские хоронят погибших и умерших в братских могилах.

Читайте также: