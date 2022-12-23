"Расстреливают свои же": оккупант рассказал, как в армии борются с пьянством на войне

Так, за употребление алкоголя российским захватчикам отстреливали ноги их же сослуживцы.

Российский оккупант рассказал, что для борьбы с пьянством в армии РФ есть внутренний приказ расстреливать на месте.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор захватчика, отрывок из которого опубликовала украинская разведка.

"За алкоголь у нас расстрел, чтобы ты понимала. У нас расстреливают сразу же свои же из 25-й бригады. Если вот сегодня трем от ноги перестреляли. У нас вообще расстрел, все. Указ – внутренний, но если у кого-то перегар или алкоголь – расстреливают на месте”, – рассказал российский военный.

"Три долбо*ба напились, короче, вот этой ночью на посту – им отстреляли ноги. У нас с этим жестко здесь. Один пи*арас вот ночью у меня на посту вот у меня стрелял. Ну, как ты думаешь, я нормальный человек? Подошел и стрельнул. Хотел проверить – работает автомат или нет. Хорошо, что пуля выше прошла. Ган*он, я его сдал сразу же", – описал несколько инцидентов оккупант.

На это его собеседница говорит, что она – в шоке.

"Я тебе говорю: здесь скорее не от "укропов" ляжешь – здесь от своих же ляжешь, от таких долбо*бов. И указ после сегодняшней ночной х*рни дали то, что стрелять на поражение – не по ногам, а просто валить на*ер. Вот и все", – отметил захватчик.

Напомним, ранее ГУР Минобороны Украины опубликовало перехваченный разговор российского военного, в котором тот пожаловался матери, что армия РФ уничтожает свои же подразделения, а также – на плохое командование.

В еще одном перехваченном разговоре вражеский боец рассказал о больших потерях России на фронте: каждый день вывозят погибших. По его словам, все захватчики, в том числе и чеченцы, хотят домой.

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