Расстреливают волонтеров и изолируют населенные пункты: оккупанты совершают зверства на Харьковщине

Расстреливают волонтеров и изолируют населенные пункты: оккупанты совершают зверства на Харьковщине

Россияне полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров.

В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района Харьковской области.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Выезд возможен только на местность РФ. Действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь – расстреливаются. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, ехавших из СМТ Шевченково.

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По состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь. Многие населенные пункты остались без электроснабжения. Не работают банкоматы, а продукты продаются по значительно завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и поставки лекарства. Дороги, в том числе грунтовые – минируют.

Напомним, для восстановления своих боевых способностей ВС России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, долгое время находившейся на базах хранения.

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