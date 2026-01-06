"Расстрелы перед строем": в ВСУ рассказали о жестких методах "мотивации" в армии России

Российские оккупанты / © Getty Images

Российская армия сталкивается с серьезной проблемой мотивации личного состава. Желание воевать исчезает не только у мобилизованных и наемников, но и среди офицеров. Чтобы удержать дисциплину и гнать солдат в бой, российское командование прибегает к жесточайшим методам.

Об этом в эфире «24 Канала» рассказал майор, заместитель командира 4 батальона «Сила свободы» 4-й бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж» Владимир Назаренко.

По словам военного, ситуация с моральным духом у врага настолько сложна, что единственным действенным рычагом влияния остался страх смерти от рук своих же командиров. Кремль рассматривает своих солдат, особенно наемников, как самый дешевый расходный материал.

«Для Кремля самым дешевым ресурсом являются их наемники, которых агитируют большими выплатами. Они идут на штурмы как „пушечное мясо“, другого выбора у них нет. Из-за отказа от выполнения боевых задач их расстреливают перед строем», — сообщил Назаренко.

оккупанты регулярно запугивают новоприбывших наемников, чтобы заставить их «просачиваться» сквозь линию фронта. Именно из-за такой мотивации российские солдаты часто выбирают сдачу в украинский плен как единственный шанс сохранить жизнь.

Майор НГУ отметил огромную разницу между тем, что показывают по российскому телевидению, и происходящим на передовой. Враждебной пропаганде критически важно демонстрировать хоть какие-то «победы» и поддерживать миф о «величии второй армии мира».

Однако реальные успехи оккупантов мизерны и непропорциональны тем колоссальным потерям, которые они понесут каждый день.

«Сейчас оккупанты хотят малейшие успехи подавать якобы это сила и величие. Хотя на самом деле это большая ложь», — подчеркнул военный.

Несмотря на внутренние проблемы и деморализацию в рядах противника, Назаренко предостерегает от эйфории и недооценки угрозы. Сила и давление русской армии остаются очень большими.

Ситуация на фронте тяжелая, поскольку враг продолжает привлекать огромное количество ресурсов — как человеческих, так и технических, пытаясь продавить украинскую оборону любой ценой.

Напомним, в оккупированном Алчевске произошло ДТП с участием пьяных российских военных 88-й бригады. В результате аварии погиб комбриг 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ Эрик Селимов и еще трое его подчиненных.

Информацию о смерти официально подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов, а обстоятельства произошедшего обнародовал украинский журналист Денис Казанский.