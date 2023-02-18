Расстрелял гражданского из пистолета: в Чернигове будут судить пилота РФ

В Чернигове будут судить военнослужащего ВС РФ, расстрелявшего местного жителя из пистолета.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным правоохранителей, 5 марта 2022 года пилот сбитого самолета ВС РФ приземлился на территории одного из частных домохозяйств в г. Чернигове.

Военный государства-агрессора пытался скрыться, но его обнаружил хозяин дома.

"Черниговская областная прокуратура в порядке специального досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего ВС РФ", — говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что владелец домохозяйства находился в гражданской одежде, не имел при себе оружия и не представлял опасности. Однако военнослужащий РФ умышленно расстрелял мужчину из пистолета.

От полученных травм гражданский скончался на месте.

"Пилот ВС РФ обвиняется в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — добавили в сообщении.

Также продолжается досудебное расследование по уголовному производству по фактам возможной причастности этой военной армии РФ к бомбардировке гражданских объектов в городе Чернигове.

Ранее стало известно, что в Черкасской области будут судить офицера запаса, категорически отказавшегося от мобилизации в условиях военного положения. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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