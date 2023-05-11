Расстрелял из-за языка и ревности: на Харьковщине оккупант убил 36-летнюю женщину, за которой ухаживал

В Изюме Харьковской области 40-летний оккупант расстрелял 36-летнюю женщину, которая не реагировала на его ухаживание. Преступника разозлило и то, что украинка говорила на украинском языке.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Российская оккупационная армия захватила город Изюм в начале марта 2022 года. В мае российские оккупанты начали ухаживать за 36-летней местной жительницей, однако женщина не реагировала на их "комплименты". Тогда россияне начали придумывать, что вывезут ее в РФ, где "лучшая жизнь".

В Изюме оккупант убил женщину из-за украинского языка. / Фото: Харьковская областная прокуратура

2 июня 2022 года 36-летняя жительница Изюма пришла в штаб россиян, где был WI-FI. Она пыталась позвонить своему брату из Прикарпатья. 40-летний оккупант, услышав украинский язык, расстрелял украинку.

"Из штаба вышел 40-летний российский военный, услышавший украинский язык от женщины. Он вышел к ней с пистолетом и выстрелил в грудь. Потерпевшая погибла на месте. Кроме того, установлено, что обвиняемый ревновал женщину к другим, при этом имея жену в РФ", — сообщили в прокуратуре.

Оккупант приставал к жительнице Изюма и расстрелял ее через язык. / Фото: Харьковская областная прокуратура

Следствие установило, что убийцей является заместитель командира батальона по вооружению воинской части 62892, военнослужащий 245-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ. Ему предъявлено обвинение по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Палача будут судить заочно в Дзержинском районном суде г. Харькова.

Массовые убийства украинцев в Изюме

Российские оккупанты в конце марта 2022 года захватили город Изюм Харьковской области. 10 сентября 2022 года воины ВСУ освободили этот населенный пункт.

Когда к Изюму вернулись украинские власти, все были шокированы тем, что натворили российские оккупанты. В городе и близлежащих селах стражи порядка обнаружили массовые захоронения украинцев, которых цинично убила оккупационная армия. В Харьковской области во время оккупации россияне убили детского писателя Владимира Вакуленко. Его тело обнаружили в братской могиле у Изюма.

Даже в 2023 году правоохранители продолжают находить тела убитых украинцев. В марте 2023 года в Изюмском районе Харьковской области правоохранители обнаружили мумифицированные останки людей, погибших от авиационных бомбардировок армии России.

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