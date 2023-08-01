Расстрелял украинского воина: комбату РФ сообщено о подозрении

Оккупант скрывается от правосудия на территории России и временно захваченных территориях.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому комбату, который подверг пыткам украинского воина во время оккупации Черниговской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что речь идет о майоре Даниле Коблике. Это – командир батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады российских ВС (г. Юрга, Кемеровская область).



По данным следствия, в марте 2022-го оккупант командовал оккупационным подразделением, участвовавшим в захвате поселка Лукашевка на Черниговщине. Во время карательных рейдов на территории россияне взяли в плен украинского военного, а также похитили троих местных мирных жителей. Пострадавших арестовали в одном из захваченных гаражей, где российские захватчики обустроили застенку.

Коблик лично "допрашивал" украинского военнопленного, применяя к нему жестокую пытку. Своими действиями оккупант пытался "выбить" из украинца разведданные о Силах обороны на территории региона. Впрочем, если не получил желаемого, то

расстрелял воина из автоматического оружия.

Также Коблик пытал других заключенных. Во время совершения пыток он периодически производил выстрелы из автомата над их головами.



На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили российскому оккупанту о подозрении статьей "нарушение законов и обычаев войны". Пока он скрывается от правосудия на территории РФ и временно захваченной части Украины.

"Пока уже установлены ориентировочные места его пребывания и круг контактных лиц. Военного преступника РФ ожидает справедливое наказание", — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ объявила подозрение всем российским сенаторам после поддержки ими незаконного "присоединения" временно оккупированных регионов Украины к РФ. Собрана база на 170 сенаторов Совета федерации Федерального Собрания РФ.

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