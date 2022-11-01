Расстреляли авто почти в упор: в Изюме изъяли тела убитой россиянами семьи (фото)

В Изюме Харьковской области правоохранители изъяли тела 46-летнего мужчины, его 20-летнего сына и 56-летнего знакомого, которых россияне расстреляли во время оккупации.

Об этом 31 октября сообщили в Национальной полиции.

Авто гражданских 7 марта выехало навстречу колонне военных РФ, когда они только зашли в Изюм. Захватчики расстреляли машину с людьми почти в упор.

В результате обстрела автомобиль сгорел. Останки похоронили близкие друзья погибших на местном кладбище.

Фото: Национальная полиция в Харьковской области

Также читайте У медиков из Изюма ночная смена превратилась в несколькомесячное дежурство: история героических врачей

Тела изъяли, чтобы идентифицировать их, провести исследования, отобрать образцы ДНК. Если возможно, установить причины смерти.

По словам местных жителей, расстрелянный автомобиль несколько дней стоял на улице, затем российские оккупанты оттащили его танком и сбросили с моста.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Национальная полиция в Харьковской области

Фото: Национальная полиция в Харьковской области

Фото: Национальная полиция в Харьковской области

Фото: Национальная полиция в Харьковской области

Фото: Национальная полиция в Харьковской области

Фото: Национальная полиция в Харьковской области

Напомним, в Харьковской области правоохранители нашли еще одно массовое захоронение бойцов Вооруженных сил Украины. В братской могиле может находиться 17 тел украинских защитников.

"Россия выпустила 55 ракет: из них 45 – сбито" Зеленский обратился к украинцам

Читайте также: