Расстреляли авто почти в упор: в Изюме изъяли тела убитой россиянами семьи (фото)

Автомобиль гражданских выехал навстречу колонне военных РФ.
В Изюме Харьковской области правоохранители изъяли тела 46-летнего мужчины, его 20-летнего сына и 56-летнего знакомого, которых россияне расстреляли во время оккупации.
Об этом 31 октября сообщили в Национальной полиции.
Авто гражданских 7 марта выехало навстречу колонне военных РФ, когда они только зашли в Изюм. Захватчики расстреляли машину с людьми почти в упор.
В результате обстрела автомобиль сгорел. Останки похоронили близкие друзья погибших на местном кладбище.
Тела изъяли, чтобы идентифицировать их, провести исследования, отобрать образцы ДНК. Если возможно, установить причины смерти.
По словам местных жителей, расстрелянный автомобиль несколько дней стоял на улице, затем российские оккупанты оттащили его танком и сбросили с моста.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Харьковской области правоохранители нашли еще одно массовое захоронение бойцов Вооруженных сил Украины. В братской могиле может находиться 17 тел украинских защитников.
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