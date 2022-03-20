Расстреляли из танка в упор: в Луганской области погибли 56 человек

Добраться до места трагедии невозможно.
Российские оккупационные войска обстреляли дом престарелых в Кременной, погибли 56 человек.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять. Доживавшие свой возраст в доме — 56 человек — погибли на месте", — сообщил он.
По его информации, оставшиеся в живых 15 человек российские оккупанты вывезли во временно оккупированный Сватовый в областной гериатрический интернат.
Сегодня добраться до места трагедии невозможно.
Напомним, вооруженные силы РФ, в очередной раз в нарушение норм международного гуманитарного права, подвергли бомбардировке жилые кварталы города Мариуполя. В одном из поврежденных обстрелами дома погибла молодая девушка со своим отцом и бабушкой.
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