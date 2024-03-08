"Расстреляли, как в тире": российские "военкоры" шокированы потерями армии РФ на фронте

Российские обозреватели признали, что попытки армии РФ развить наступление после Авдеевки провалились, а их "мясные штурмы" захлебнулись в крови.

Российские "военкоры" шокированы масштабами потерь армии РФ на фронте во время продвижения возле Авдеевки. Пропагандисты сначала пытались замалчивать эту информацию, но после того, как видео разбитых и сожженных колонн российской техники начали появляться в Сети, пришлось как-то реагировать и комментировать произошедшее.

На это обратил внимание в своем обзоре украинский журналист Денис Казанский.

По его словам, российские "военкоры" признали, что попытки армии РФ развить наступление после Авдеевки провалились, а их "мясные штурмы" захлебнулись в крови.

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Денис Казанский цитирует одного из них, инструктора боевых отрядов уголовников "Шторм Z" Святослава Голикова, который утверждает, что штурмовиков погнали на незанятые позиции без артподготовки и "Солнцепёка" и они попали в огневой мешок — с двух сторон их накрыли минометами, касетными боеприпасами и добивали "птичками"-дронами

Еще один военкор Юрий Котенок признал, что украинские бойцы в населенном пункте Бердичи расстреляли, как в тире, десятки российских штурмовиков, и возмутился тем, что такое возможно на третий год войны.

"Куда смотрят командиры?" — жалуется он и уверяет, что во время Второй мировой войны за такие действия их ожидал бы трибунал. По его словам, Шойгу может и не иметь военного образования как министр обороны, но есть люди в командовании, которые должны нести ответственность за бездарную гибель людей.

"Все военкоры призывали захватить Украину, а теперь удивляются потерям и гибели людей", — иронично комментирует Денис Казанский.

Напомним, по данным британской разведки, февраль 2024 стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.

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