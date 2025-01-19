"Расстреляли украинцев, которые хотели сдаться": куда внезапно скрылись с фронта солдаты КНДР

В документах, найденных среди вещей убитых северокорейцев, утверждается, что они убили некоторых украинских военных, которые пытались сдаться.

В последние дни, после недель неустанных штурмов, северокорейские войска почти не появлялись на поле боя.

Об этом 19 января пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных, воюющих в Курской области.

В издании отмечают, что в отличие от многих российских военных, часто кажущихся добровольно, северокорейцы сражались до самой смерти или убивали себя гранатами во избежание захвата.

Украинские спецназовцы показали журналистам Washington Post список из 23 корейских и российских фраз вместе с рукописными новогодними письмами, которые приписывают Киму Чен Ину, а также бронежилеты, снаряжение, аптечки, военные билеты, лопату, нож украинского производства и две современные российские штурмовые винтовки, изъятые в последние недели у мертвых северокорейских военных.

31-летний Влад, член 1-го батальона 8-го полка специальных операций Украины, подразделения, показавшего снаряжение и документы WP, сказал, что Россия, похоже, придерживалась принципа "лучшее для гостя", когда готовила своих союзников к бою. По его словам, россияне были гораздо хуже оснащены.

Внезапное отсутствие северокорейцев на поле боя может означать, что они перегруппировываются и оценивают будущие шаги или могут быть отражением распространенных травм и истощения после недавних нападений.

"Они зализывают свои раны", — сказал 25-летний Виталий, солдат батальона спецназа, который в прошлом месяце провел восемь часов в перестрелке с северокорейскими войсками.

Две рукописные страницы с сообщениями диктатора Северной Кореи Ким Чен Ина, найденные у солдат КНДР, были датированы 31 декабря и 1 января.

Происхождение писем, в которых диктатор делился новогодними пожеланиями и благодарил войска за борьбу, неизвестно. Возможно, они были отправлены войскам из Пхеньяна или записаны северокорейскими солдатами, слушавшими, как их командиры читали вслух сообщения от Кима.

То, что солдаты носили эти сообщения в карманах во время выполнения задач, наводит на мысль, что они гораздо более идеологически мотивированы, чем российские оккупанты, часто воюющие по контрактам за большие зарплаты.

Когда в прошлом месяце северокорейские войска впервые появились на поле боя, украинские солдаты были ошеломлены тем, как они двигались по большим группам и даже не пытались скрыться от украинских беспилотников. Многие были легко убиты на первых волнах, но в последующих боях новоприбывшие оказались боеспособными, физически подготовленными и искусными стрелками, говорят украинцы.

24-летний Дмитрий во время одного из боев на Курщине быстро установил визуальный контакт с северокорейскими войсками всего в 20 метрах и выстрелил.

В течение следующих восьми часов, по его словам, северокорейцы, одетые в белый камуфляж, чтобы сливаться со снегом, не прекращали стрелять в ответ. По их словам, украинцы слышали один четкий голос, который отдавал приказы на корейском языке, время от времени его тон становился более отчаянным. Лишь однажды услышали русский голос, кричавший: "Стоп! Не иди".

Северокорейские войска, ранее занявшие другие украинские позиции в Курской области, были удивлены сопротивлением девяти украинских спецназовцев и четырех пехотинцев на позиции, сообщили участвовавшие в бою бойцы ВСУ. Но северокорейцы также сражались ожесточенно и агрессивно, демонстрируя передовую тактику войны.

Украинские военные Виталий и Владимир пытались пленить солдаты КНДР. Они стреляли и ранили его, затем Виталий оттащил его на украинскую позицию, где медик стабилизировал его. В течение четырех часов они держали его в живых, надеясь, что он станет их первым северокорейским военнопленным.

Но когда украинцы отступили позже того же дня, северокорейцы атаковали снова. В ходе хаотического ухода под беспилотниками, артиллерийскими снарядами и огнем погиб их пленный и один из украинских военных. Журналисты Washington Post пересмотрели изображения тела, которые военные осмотрели и передали украинским властям.

Тело заинтриговало местных и иностранных чиновников, сказали войска, добавив, что как британские, так и южнокорейские официальные лица взяли мазки из тела на наличие улик ДНК присутствия Северной Кореи на поле боя.

Солдаты КНДР приспосабливаются к полю боя, сказал 30-летний Виктор, командир группы спецназа, участвовавшей в этом бою.

"Они пытаются стать умнее, они не пытаются быть в один момент стадом овец", – сказал Виктор. Как предположил он, северокорейцы тоже, похоже, учатся на своих ошибках.

"В современной войне, где в режиме реального времени проводятся разведка и удары беспилотников, неспособность разбить боевые группы на меньшие отряды по два-три члена может привести к значительным потерям от вражеских беспилотников и артиллерии", – говорится в одном из документов, найденных среди вещей погибших КНДРовцев.

В документах также критически описывается поведение некоторых северокорейских войск, утверждается, что они убили некоторых украинских военных, пытавшихся сдаться.

В одном документе говорится, что некоторым северокорейским войскам было тяжело, потому что им не были предоставлены "важные детали", такие как вражеские опорные пункты, места запуска беспилотников или артиллерийские позиции, и поэтому вышли на поле боя неподготовленными.

Напомним, сержант медицинской роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Бондарь заявил, что военные из КНДР имеют такую хорошую подготовку, что с ними не сравнятся наемники из ЧВК "Вагнер" образца 2022 года. Он отмечает высокий уровень подготовки северных корейцев: физическую выносливость, большую моральную стойкость и отличные боевые навыки.

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