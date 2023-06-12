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Расстреляли всех отступающих: дрон снял на видео работу заградительных отрядов в оккупационной армии РФ

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4045
Время на прочтение
1 мин
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Расстреляли всех отступающих: дрон снял на видео работу заградительных отрядов в оккупационной армии РФ

Оккупантов расстреляли их же заградительные отряды.

Появились наглядные доказательства работы заградительных отрядов в армии РФ.

Операторы украинского дрона сняли на видео работу заградительных отрядов в российской оккупационной армии. На кадрах видно, как российские оккупанты отступают со своих позиции, однако их встречают другие россияне и расстреливают.

Видео распространили на телеграмм-канале проекта "Ищи своих".

Телеграмм-канал убеждает, что видео работы российских заградительных отрядов было снято оператором украинского дрона на одном из направлений фронта.

На кадрах отчетливо видно, как российские оккупанты отступают со своих позиций под давлением ВСУ. Однако здесь из кустов выбегают другие россияне и расстреливают отступающих. Россияне убивают других россиян до тех пор, пока ни один из отступающих уже не двигается.

Дрон снял на видео, как заградительные отряды расстреливают российских оккупантов 

Дрон снял на видео, как заградительные отряды расстреливают российских оккупантов 

Напомним, в плен ВСУ попал ФСБшник, который на фронте выполнял работу в заградительных отрядах. Он рассказал, как расстреливал тех окупантов, которые бежали из передовой.

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Дата публикации
Просмотры
4045
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