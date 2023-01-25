Расстреляли заживо в автобусе: в Харьковской области эксгумировали тела девяти гражданских

В Харьковской области эксгумировали тела девяти гражданских. Их в прошлом году, 14 апреля, расстреляли российские войска. Погибшие в тот момент находились в эвакуационных автобусах.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Люди ехали в свои дома в Луганской области. Враг начал стрелять из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия по автобусам с людьми. В настоящее время установлена гибель по меньшей мере девяти человек, они сгорели заживо в автобусе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 апреля 2022 года в пгт Борово Изюмского района оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса с мирными жителями. Это произошло во второй день оккупации населенного пункта.

После трагедии в мае всех погибших похоронил житель Борова. Вчера, 24 января, полиция совместно с прокурорами провела эксгумацию тел и направила их на судебно-медицинскую экспертизу.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Добавим, что в Херсонской области эксгумировали тело 56-летней жительницы Правдиного, которую расстреляли во дворе дома военные РФ во время оккупации села. По этому факту возбуждено уголовное производство.

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