Рассвет подвел итоги операции "Паутина": поражена треть стратегической авиации РФ

Роман Свитан. / © ТСН.ua

Реклама

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает беспрецедентной атаку СБУ 1 июня по российским аэродромам.

В интервью 24 Каналу он подчеркнул: впервые украинские спецслужбы провели столь масштабную операцию на территории врага, нанеся РФ существенные и безвозвратные потери.

По словам Свитана, россияне сами признали, что атаки достигли не менее пяти авиабаз. Хотя одна из них - аэродром "Украинка" на Дальнем Востоке - вероятно не была поражена из-за перехвата, основной удар пришелся на базу "Белая" в Иркутской области, где дислоцируется 200-й авиаполк стратегической авиации РФ.

Реклама

Удары также получили аэродромы европейской части России:

"Иваново" (цель - А-50),

"Дягилево" (Ту-95, Ту-22м3),

"Оленья" (Ту-95, Ту-160, Ту-22м3).

Результаты впечатляющие: более 40 самолетов были поражены, по меньшей мере, четыре — уничтожены полностью. "Когда самолет полностью сгорел - восстановить его уже невозможно", - отмечает Свитан, добавляя, что новых самолетов типа Ту-95, Ту-160 или Ту-22м3 Россия уже не производит.

"После этой операции в воздух больше не поднимется ни один "Ту", который был поражен. Это катастрофа для авиапарка РФ", - заявил эксперт.

Свитан подчеркнул: атака доказала, что будущее за дальнобойными средствами поражения. Украина сохраняет жизнь своих военных, нанося критические потери врагу в тылу.

Реклама

"Такие операции должны проводить не только спецслужбы, но и Воздушные силы с помощью дронов. Это и есть путь к победе", - говорит Свитан.

По его оценкам, операция "Паутина" вывела из строя около 34% стратегической авиации России. Но чтобы враг не мог ее восстановить или применять дальше, Свитан предлагает следующий шаг — удары по 10 ключевых российских НПЗ, которые производят авиационный гас. Это, по его мнению, остановит любое возвращение вражеской авиации в небо.