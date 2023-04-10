Всеобщая мобилизация: чем грозит рассылка сообщений от ТЦК об уголовной ответственности

Когда наступает административная, а когда уголовная ответственность для призывников после отправки повесток, разъясняет адвокат

Если пришло сообщение от ТЦК: «В случае неприбытия в указанную дату в ТЦК СП материалы будут переданы в полицию для привлечения Вас к уголовной ответственности по ст. 336 УКУ, которая предусматривает ответственность от 3 до 5 лет, а вас будет объявлено в розыск», что делать и чем это чревато для призывника, разъясняет адвокат Роман Симутин.

Когда наступает административная, а когда уголовная ответственность за неявку в ТЦК

По словам адвоката, если повестка не вручена должным образом, если не доказана ответственность или факт вручения повестки должным образом, то есть лично, а не по телефону, в вайбере, через маму, через дверь или же лицо не явилось в ТЦК по болезни, то никакой ответственности – административной, а тем более уголовной нет.

Административная ответственность, то есть штраф за нарушение правил военного учета наступает, если повестка вручена должным образом лично, но военнообязанный не прибыл в ТЦК.

Если после надлежащего вручения повестки, наложения штрафа, повестку вручили второй раз, а лицо не явилось в ТЦК, тогда наступает уголовная ответственность.

Как объявляют в розыск

Процедура объявления в розыск предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) и осуществляется исключительно после объявления подозрения в совершении уголовного правонарушения за уклонение от призыва по мобилизации.

После объявления розыска, следователь обращается с ходатайством в суд о задержании и доставке подозреваемого в полицейский орган, объявивший розыск.

То есть, объявить в розыск и задержать можно только:

1) по определению суда,

2) в пределах открытого уголовного производства,

3) и при наличии обоснованного подозрения.

После этого, как объясняет Симутин, «ТЦК может обращаться в полицию для установления местонахождения и сопровождения в ТЦК».

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