Растаможивали автомобили: в Виннице мужчина организовал хитрую схему пересечения границы

В Виннице полицейские ликвидировали канал незаконного пересечения государственной границы Украины мужчинами призывного возраста.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По данным следствия, мужчина работал делопроизводителем одного из винницких обществ, имеющего лицензию на осуществление международных грузовых перевозок. У него был доступ к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности "Путь". Поэтому в период с 24 февраля по 3 июня житель Тернополя внес в базу ложные сведения о 17 мужчинах, которые не состояли в трудовых отношениях с обществом.

Таким образом, подозреваемый способствовал в беспрепятственном пересечении границы через официальные пункты пропуска мужчинам, которые в свою очередь неоднократно воспользовались такой возможностью и возвращались на территорию Украины за рулем легковых и/или грузовых автомобилей.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что с начала военного положения пограничники задержали более 8 тысяч мужчин за попытку незаконного пересечения границы.

Многие из уклонистов пытались решить проблему выезда с помощью взяток. С 24 февраля зафиксировано 245 напрасных попыток подкупа пограничников на сумму более 3,8 млн грн.

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