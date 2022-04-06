"Растет угроза большого международного конфликта": в Пентагоне сделали прогноз о длительности войны в Украине

Из-за полномасштабного нападения РФ на Украину действующий порядок в мире становится все более нестабильным.

Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли считает, что полномасштабное нападение России на Украину является наибольшей угрозой миру и безопасности Европы, а действующий порядок в мире становится все более нестабильным.

Об этом Милли заявил во время слушаний в комитете по вооруженным силам Палаты представителей США, пишет "Голос Америки".

По его мнению, российское вторжение в Украину создало "опасный исторический поворотный момент". Милли предостерег, что было бы неправильным ожидать скорого завершения конфликта в Украине.

"Я считаю, что это затяжной конфликт (война. — Ред), который будет измеряться годами. Не знаю, можно ли говорить о десятилетиях, но несколько лет – это точно. Я думаю, что США, НАТО, Украина и все союзники и партнеры, которые ее поддерживают, будут вовлечены в это в течение длительного времени", — сказал он.

Вооруженное вторжение России в Украину "является серьезнейшей угрозой миру и безопасности Европы и, возможно, всего мира за всю мою 42-летнюю карьеру в вооруженных силах США", заявил генерал Марк Милли. По его словам, Россия "сохраняет большой и разнообразный ядерный потенциал, чтобы угрожать США" и их союзникам: "Мы слышали очень провокационную риторику по поводу уровня боевой готовности российских ядерных сил".

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"Соединенные Штаты находятся в крайне важном и историческом, геостратегическом поворотном. Мы оказываемся в мире, который становится более нестабильным и потенциал значительного международного конфликта между великими государствами растет, а не уменьшается", — продолжил генерал.

Он добавил, что Россия неоднократно демонстрировала свою способность и желание совершать "комплексные и злонамеренные действия в киберпространстве". В то же время, по мнению Милли, главным "геостратегическим вызовом" для США в долгосрочной перспективе остается Китай, который продолжает развивать свой потенциал в разных отраслях и "ежедневно работает над сокращением технологического разрыва с США".

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