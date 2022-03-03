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Растрощенные стены, игрушки и кровь на полу: показали фото обстрелянного РФ детсада в Ахтырке

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Растрощенные стены, игрушки и кровь на полу: показали фото обстрелянного РФ детсада в Ахтырке

Погибли пятеро взрослых и двое детей.

Российская армия обстреляла из артиллерии 25 февраля детский сад в Ахтырке: погибли пятеро взрослых и двое детей

Фото последствий обстрелов обнародовал глава Сумской ОГА.

По словам Живицкого, один ребенок погиб на месте, а другого не удалось реанимировать.

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В больницу доставили полсотни человек, среди которых есть женщины и дети. "Все они — мирные жители Ахтырки, которые бежали в подвал детского сада скрываться от российских обстрелов", — подчеркнул глава области.

 

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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