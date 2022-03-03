Растрощенные стены, игрушки и кровь на полу: показали фото обстрелянного РФ детсада в Ахтырке

Растрощенные стены, игрушки и кровь на полу: показали фото обстрелянного РФ детсада в Ахтырке

Погибли пятеро взрослых и двое детей.

Российская армия обстреляла из артиллерии 25 февраля детский сад в Ахтырке: погибли пятеро взрослых и двое детей

Фото последствий обстрелов обнародовал глава Сумской ОГА.

По словам Живицкого, один ребенок погиб на месте, а другого не удалось реанимировать.

В больницу доставили полсотни человек, среди которых есть женщины и дети. "Все они — мирные жители Ахтырки, которые бежали в подвал детского сада скрываться от российских обстрелов", — подчеркнул глава области.