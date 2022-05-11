Растут цены на продукты и аренду жилья: в НБУ назвали причины инфляции

Растут цены на продукты и аренду жилья: в НБУ назвали причины инфляции

В Украине в апреле потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 16,4%. Для сравнения в марте было 13,7%. Цены за месяц выросли на 3,1%.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

Как сообщается, основными факторами ускорения инфляции были нарушения цепей снабжения, увеличение издержек бизнеса и физическое уничтожение активов предприятий из-за нападения России.

"Реализация отложенного спроса на товары и услуги в относительно спокойных регионах на фоне постепенного возвращения граждан подпитывала рост цен. В оккупированных городах и районах с высокой интенсивностью боевых действий весомым проинфляционным фактором было ограниченное предложение товаров. Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары ускорились до 19,3% г/с (с 16,6% г/с в марте)", — рассказали в Нацбанке Украины.

На что выросли цены

Быстрее всего дорожали молочные, мясные, рыбные и мучные изделия. Подорожали товары со значительной составляющей импорта в себестоимости из-за сужения возможностей для их поставки и потери запасов на складах.

А именно:

Кофе.

Чай.

Шоколад.

Специи.

Сухофрукты.

Также быстро подорожали овощи: морковь, лук, огурцы, помидоры, кабачки и баклажаны. Поднялись в цене бананы и цитрусовые.

"Высшими темпами дорожали крупы и продукция животноводства: свинина, молоко и рыба. В то же время, стремительно снизились цены на яйца, учитывая значительное предложение на внутреннем рынке", — добавили в НБУ.

Куда быстрее дорожали непродовольственные товары – например, лекарства и ряд товаров личного ухода.

"Реализация отложенного спроса и ограниченное предложение, в частности на фоне физического уничтожения запасов продукции, привели к росту цен на электронику и товары для дома (посуда, мебель и бытовая техника). В то же время фиксация курса гривны, отмена импортных налогов и общее уменьшение потребительского спроса сдерживали рост цен на непродовольственные товары. В частности, одежда и обувь дальше дешевели", — объяснили в НБУ.

Какие услуги подорожали

Рост стоимости услуг ускорился до 12,8%. Выросла стоимость аренды жилья в относительно безопасных регионах. Также поднялись в стоимости услуги по ремонту жилья.

Возросла стоимость услуг такси из-за дефицита топлива и ограниченного движения во многих регионах. Салоны красоты и заведения питания посещать теперь тоже дороже.

"Тем временем темпы роста цен на услуги химической чистки и медицинские услуги остались на уровне марта, а на услуги кинотеатров – снизились. Это объясняется уменьшением расходов потребителей на первоочередные нужды", — рассказали в Нацбанке.

Подорожало ли спиртное

Алкогольные напитки и табачные изделия также не обошли увеличение стоимости — в частности, из-за сокращения производства продукции в Украине и поступления более дорогой импортной продукции на внутренний рынок.

Проблемы с горючим

Подорожание горючего сдерживали отмену акциза и снижение НДС во второй половине марта.

“Вместо этого рост мировых цен на нефть, нарушение логистики, разрушение нефтеперерабатывающих заводов и объектов топливной инфраструктуры, а также сложности с переориентацией источников поставок оказывали давление на цены, на топливо в сторону повышения. Рост потребительской инфляции в апреле свидетельствует о дальнейшем усилении инфляционного давления из-за последствий войны”, — отметили в Национальном банке Украины.

Напомним, что в США выпустили памятные монеты с украинской символикой.

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