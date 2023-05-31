"Равносильно взятию Киева": тиктокеры Кадырова заявили, что захватят Кривой Рог

Подконтрольные главе Чечни Рамзану Кадырову военные, известные своей трусостью и страстью публиковать "героические" видео в TikTok, размечтались о захвате Кривого Рога.

Видео совещания кадыровцев, в котором участвовал боевик, похожий на Адама Делимханова – правую руку "дон-дона", попало в Сеть. На нем они всерьез размышляют, как могут захватить Кривой Рог и даже рассматривают что-то на карте.

"Надо взять Кривой Рог, потому что это равносильно взятию Киева. Там находятся именно те, которые нам нужны", – заявили на видео подчиненные Кадырова и показали на карте, откуда можно начать "наступление".

"Секретная" карта кадыровцев

В Сети уже иронизируют, что карты кадыровцы одолжили у Лукашенко, намекая на известную шутку о "а теперь я вам покажу, откуда готовилось нападение на Беларусь".

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул прокомментировал эти заявления "кадыровцев". Он заверил, что город – в безопасности.

"Помню этого шайтана — год назад тусовался на нашем направлении вокруг иностранного Легиона. По-моему, его зовут Хусейн и он хуже врага — он предатель. Давай, мы ждем", — отметил Вилкул.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказывал, что "кадыровцы" всегда находятся на 2-3 линии фронта, вдали от опасности, где занимаются террором гражданского населения.

Напомним, Рамзан Кадыров призвал ввести военное положение в России и заявил о "дешайтанизации".

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