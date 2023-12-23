"Равновесие" на фронте не устойчиво, в течение полугода какая-то из сторон начнет наступление — экс-командир "Айдара"

Экс-командир "Айдара" сравнил войну с армреслингом и заявил, что сейчас тот момент, когда одна из двух рук упадет.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что нынешнее равновесие на фронте не устойчиво и в течение полугода какая-то из сторон начнет наступать.

Об этом он сказал в интервью Radio NV.

"Сейчас плюс-минус равновесие, но не устойчивое равновесие. Это как раз то равновесие, которое может переломиться, пока, в любую из двух сторон. Это то равновесие, которое точно не будет устойчивым. И немного позже, я бы сказал, где-то около полугода, кто-то начнет сильно наступать. Или мы, или они", — сказал Евгений Дикий.

Экс-командир роты батальона "Айдар" подчеркнул, что то, кто именно начнет наступать, зависит от украинцев.

"Выставим ли мы достаточное количество людей, мобилизуем ли по-настоящему тыл работать на войну, хотя бы так, как это было в 2022 году", — объяснил он.

Также Дикий сравнил нынешнюю ситуацию на поле боя с армреслингом.

"Там есть позиция, когда обе руки упрямы друг в друга и обе стороны давят из последних сил, и в какой-то момент одна рука падает. Это та ситуация, которая сейчас наблюдается у нас. Это две максимально напряженных руки, из которых одна упадет, я сказал бы через полгода. Но какая это рука будет — еще совершенно не очевидно. Это может быть наша рука, может быть их", — сказал он.

Экс-командир роты батальона "Айдар" также отметил, что, если сравнивать со Второй мировой войной, "сейчас где-то 1943 год" — последний, когда еще до конца не решилось, какая из сторон будет побеждать, когда обе стороны используют много ресурсов и понесли очень много потерь.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане мобилизации 19 декабря на итоговой пресс-конференции с журналистами. Он заявил, что в настоящее время в Украине нужно мобилизовать около 500 тысяч человек.

В то же время, командир роты батальона ""Айдар"" Евгений Дикий отметил, что Зеленский, скорее всего, озвучил лишь минимальное количество военнослужащих для пополнения ВСУ.

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