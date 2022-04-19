"Равнять все с землей": СБУ перехватила разговор оккупанта, который хвастается массовыми убийствами в Мариуполе

СБУ перехватила разговор российского оккупанта, заявляющего, что на "Азовсталь" в Мариуполе сбросят мощные бомбы, чтоб убить всех жителей города.
Российские убийцы обсуждают, что государство-оккупант планирует сбросить на завод трехтонные бомбы, чтоб убить всех людей.
Об этом говорится в перехваченном разговоре СБУ.
Ростовский командир взвода захватчиков, находящийся в 4 километрах от легендарного здания, цинично заявляет о мощных бомбах. Мирных украинцев ему не жалко, потому что "остались только патриоты Украины и "очень умные люди". Единственное, о чем волнуется убийца, — пострадает ли он от взрывной волны.
"Это еще одно подтверждение, что настоящая цель "асвобадителей" в Украине – это стереть наше государство с лица земли. Так что у нас только один путь сохранить нашу страну – победить!" — говорится в сообщении СБУ.
Напомним, российские оккупанты начали новую волну мародерства в блокадном Мариуполе.
Читайте также:
- В Буче нашли уже более 420 тел — полиция Киевщины
- Россия планировала нападение на Беларусь, чтобы подавить мирные протесты — разведка
- В Полтавской области заработала передвижная клиника для переселенцев: кто может обратиться