"Райффайзенбанк" рассматривает выход из России из-за войны в Украине

"Райффайзенбанк" рассматривает выход из России из-за войны в Украине

В банке оценивают все стратегические варианты будущего "Райффайзенбанка" на российском рынке.

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) оценивает все варианты будущего "Райффайзенбанка" в России, включая его выход.

Соответствующее заявление размещено на сайте RBI.

"Эта беспрецедентная ситуация заставляет RBI пересмотреть свою позицию в России. Поэтому мы оцениваем все стратегические варианты будущего "Райффайзенбанка России", включая четко продуманный выход из России", — заявил генеральный директор RBI Иоганн Штробл.

В заявлении банковской группы говорится, что война в Украине имеет "разрушительные последствия для населения и экономики страны".

"Наши мысли и поддержка со всеми людьми, чья жизнь навсегда трагически изменилась в результате этой войны", — заявили в RBI.

Отмечается, что RBI и его дочерние банки продолжают работать в соответствии с местным и международным законодательством о санкциях, изменяя требования финансового рынка и действуя в соответствии с Кодексом поведения.

Ранее стало известно, что Россия решила направить $117 млн на выплаты по долговым обязательствам из своих активов, замороженных из-за санкций после ее вторжения в Украину.