Разбегались как крысы: бойцы "Стальной границы" мощно накрыли позиции окупантов и показали это на видео

Пограничники из минометов и гранатометов ударили по оккупантам.

Украинские военные нанесли мощный удар по российским оккупантам на Харьковском направлении.

Соответствующее видео показали пограничники 12 августа.

"Огнем из минометов и гранатометов MK-19 бойцы "Стальной границы" накрыли позиции захватчиков на Харьковском направлении", — говорится в сообщении.

На видео видно, что российские оккупанты не ожидали такого поворота судьбы и удрали, кто куда успел.

Пограничники ударили по оккупантам на Харьковском направлении: момент попал на видео

Напомним, военные контрразведчики СБУ уничтожили российский БМПТ "Терминатор-2", а затем еще и танк Т-80, приехавший его спасать. Видео показала служба безопасности Украины.

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