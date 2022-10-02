"Разбегаются, как зайцы": эксперт объяснил, почему ВСУ не могут взять в котлах много пленных РФ

В Лимане Донецкой области, что 2 октября ВСУ полностью зачистили, российские солдаты разбежались по лесам, как зайцы.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я понимаю, что для российского командования попасть в казан — катастрофа. Но второй котел уже захлопывается, когда он практически пуст. Так же было с Изюмским котлом. Мы надеялись, что в него попадут части изюмской группировки, оказалось, что всего несколько сотен пленных "Те, кого поймали лесами. То же — в Лимане. Сотни тысяч пленных, которых мы ожидали, не будет. Они оставляли технику и, как зайцы, побежали по полям, лесам, пытаются перебраться к своим. Содержание в этих котлах сегодня минимальный", — отметил Жданов.

Напомним, сегодня, 2 октября, в Сети начали публиковать фотографии военнослужащих ВСУ с флагом Украины у стелы в поселке Торское Донецкой области.

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