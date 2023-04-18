"Разберемся по-особому": Пригожин пригрозил "справедливым судом" наемникам, рассказавшим о своих зверствах в Украине

Террорист и основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил двум эксбоевикам, рассказавшим о своих военных преступлениях в Украине, в частности, казни детей.

Прессслужба Пригожина произвела публикацию в Telegram.

Накануне российский правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с бывшими российскими заключёнными Азаматом Улдаровым и Алексеем Савичевым, которых Пригожин завербовал в свой ПВК. Они признались в военных преступлениях, совершенных в Украине.

Сам главарь НДК отрицает обвинения в зверствах и массовых убийствах мирных жителей Украины, в том числе детей, и угрожает бывшим "вагнеровцам" расправой.

"Я пришлю список из 30-40 брызгающих слюной людей типа Косичкина (их там целый список, в том числе сбежавших из России), которых Генпрокуратура Украины обязуется мне передать для, так сказать, "справедливого суда" над этими людьми… С ними мы разберемся по особому», — говорит Пригожин.

По словам террориста, его НДС в течение суток разыскивает, но пока не может найти Савичева.

В то же время Пригожин предложил бывшему наемнику "связаться с колцентром ППК "Вагнер" и сообщить, для чего он дал этот подлог", уверяя, что "его никто не будет преследовать".

Напомним, в феврале 2023 года один из эксзаключенных получил приказ убить без слов "всех, кому больше 15 лет и выше". Другой преступник рассказал, как расстрелял девочку 5-6 лет.

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