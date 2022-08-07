Разбили город и создают реалии прошлых веков: Гайдай рассказал, как россияне "освободили" Северодонецк от жизни (фото)

В Северодонецке Луганской области после прихода российских оккупационных войск вместо современных больниц, школ и спортивных арен — техническая вода, душ на улице и передвижной телевизор.

После полномасштабного нападения РФ из более чем 100 тысяч населения Северодонецка осталось сейчас – примерно 10%.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА, Сергей Гайдай.

По словам чиновника, россияне, пришедшие в Северодонецк "освободили" его от жизни.

"Еще в феврале, несмотря на прихоти погоды, на спортивной площадке возле торгового центра "Джаз" работал строительный кран. Почти без выходных. В 2022 году все ожидали открытия современного комплекса. А еще — уютного сквера имени Сергея Губанова. Готовились к началу возведения областной "Президентская программа "Большая стройка" открыла городу второе дыхание. Пока не пришли русняки и не начали разрушать уютный Северодонецк", — отметил Гайдай.

По его словам, полтора месяца россияне обещают "светлую жизнь" в разбитом ими же городе. Но не могут наладить элементарное – отремонтировать свет и газ, подготовить Северодонецк к отопительному сезону.

"Очередному "главе" оккупационных властей города Моргунову это непонятно — на его "малой семье" холодная вода подается почасово уже лет 30 как. А отапливают дома там дровами. В Северодонецке пошли более простым путем. Зачем ремонтировать систему водоснабжения? которые обустроили по городу. Да что делать зимой, когда температура достигнет нуля? Лед есть? А еще установлены два гигиенических центра — душевые палатки. С очередью в три месяца вперед", — написал Гайдай.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие элементарных средств к существованию, оккупанты обеспечили людям наличие передвижного телевидения, где доступна только пропаганда.

"Ни любимых сериалов, ни футбола. Хочешь посмотреть российские "новости" — побегай за авто с телевизором. Вот никто и не бегает. С каждой неделей Северодонецк перепрыгивает через столетие. В обратном направлении, к сожалению", — подытожил Гайдай.

Напомним, оккупанты в Луганской области держат людей без воды и банкоматов и пытаются штурмовать позиции ВСУ.

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