Разбился еще один Су-34: военный предположил, что приводит к новым авиакатастрофам в России

Разбился еще один Су-34 / © Associated Press

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В Нижегородской области разбился российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это событие произошло вскоре после того, как в результате атаки на военный аэродром в Мариновке (Волгоградская область) удалось уничтожить еще четыре таких самолета.

Военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что падение российских истребителей — не редкость.

Среди основных причин таких авиакатастроф выделяет неудовлетворительное техническое состояние самолетов.

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Почему падают российские самолеты?

Александр Мусиенко пояснил, что одной из причин падений военной авиации РФ чрезвычайно высокая интенсивность полетов. Российское командование требует от пилотов совершать большое количество вылетов для атак по Украине ракетами и управляемыми авиабомбами (КАБами).

«Это все приводит к перегрузке, недостаточно выполняются регламентные работы или небрежно. Как следствие — авиакатастрофы», — объяснил Мусиенко.

Дополнительно перегрузка пилотов приводит к их ошибкам, что также способствует авиакатастрофам. Эта тенденция, по словам военнослужащего, будет продолжаться, пока Россия будет сохранять такую интенсивность полетов.

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Значение атаки на аэродром в Мариновке

Комментируя события на военном аэродроме в Мариновке, Александр Мусиенко отметил, что хотя он расположен недалеко от границы с Украиной, это не основная база для российских самолетов.

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«Эти самолеты (Су-34) выполняют миссию нанесения ударов КАБами. После атак по этим самолетам, успешно проведенной СБУ и ССО операции, они не взлетят и удары по, как минимум, украинским позициям не нанесут. Это важно», — подчеркнул Мусиенко.

Он также подчеркнул, что поражение бомбардировщиков в Мариновке существенно ослабило способность российской авиации усиливать наступление на определенных участках фронта. Эта атака на аэродром в Волгоградской области, несомненно, повлияет на мощь врага и его способность наносить удары.

Александр Мусиенко добавил, что на фоне частых дроновых атак враг вынужден минимизировать время нахождения своей авиации на аэродромах подскока. Это приводит к ускоренному и, вероятно, небрежному обслуживанию авиатехники, что также может быть причиной роста авиакатастроф в России.

Ранее сообщалось, удар украинских дронов полностью уничтожил два российских Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. После атаки Россия нанесла ракетный удар по Одессе — погибла супружеская пара, еще 14 человек пострадали, в том числе дети.

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