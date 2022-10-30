Разбирают на запчасти импортируемые стиралки и холодильники: Ермак разоблачил РФ на попытке обойти санкции

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал мир отреагировать на то, что Российская Федерация на фоне значительных потерь могла начать разбирать импортируемую бытовую технику, чтобы использовать ее запчасти для войны против Украины.

Об этом Ермак пишет в Telegram-канале.

"Мы наблюдаем бум европейского экспорта стиральных машин, холодильников и даже электрических молокоотсосов к соседям России после широкомасштабного вторжения в Украину. Эта техника также попадает потом и в РФ", — заявил Ермак.

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По его словам, у России сейчас нет четкой разницы между гражданским и военным использованием разного рода компонентов, чипов.

"Любая иностранная техника, импортируемая в Россию, может в конце концов быть использована для достижения военных целей, потому что санкции обрезали россиянам доступ к западным технологиям, поэтому они ищут чипы для применения их впоследствии в военных целях там, где могут. Именно поэтому нужно сделать невозможным для них эти процессы", — заметил Подоляк.

Ранее издание Bloomberg писало, что Россия может покупать через третьи страны бытовую технику и использовать микрочипы стиральных машин и холодильников в военной технике. Согласно данным Евростата, зафиксирован скачок импорта техники из ЕС в Армению и Казахстан.

Напомним, в Херсонской области российские военнослужащие начали разворовывать тепловизоры, которые забирают в своих же подразделениях и отправляют в РФ.

Между тем, за сутки, 29 октября, ВСУ ликвидировали 950 российских оккупантов.

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