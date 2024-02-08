Разбит колледж и ранены патрульные в Одессе: ВСУ показали последствия атаки

В Силах обороны указали на средства террора, которыми враг давит на мирных одесситов.
В результате атаки беспилотниками по Одессе в ночь на 8 февраля потерпел разрушения колледж и были ранены патрульные полицейские. Разрушения зафиксировали на фото.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
Силы обороны опубликовали фотографии с последствиями российской ночной дроновой атаки на Одессу. На кадрах видно разрушения построек.
"Разбить колледж, напугать детей, нарушить учебный процесс – все это средства террора, которыми враг давит на мирных одесситов. Так молодому поколению навязывается "русский мир"?" – говорится в сообщении.
Во время атаки по Одессе также пострадали двое патрульных полицейских, направлявшихся на место попадания, чтобы помочь людям. Правоохранители получили минно-взрывные травмы при повторном взрыве и были госпитализированы. Состояние патрульных стабильное.
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Напомним, ранее в ОВА сообщили, что в результате атаки дронами на Одессу есть повреждения гражданской инфраструктуры: повреждена недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения.
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