Разбитая церковь, изуродованные дома и выжженная земля: военные показали Часов Яр – видео

Как выглядит Часов Яр на Донетчине.
Бойцы штурмового батальона "Черный лебедь" показали Часов Яр – еще один город в Донецкой области, выжженный оккупационными войсками России.
Видео опубликовала пресс-служба батальона.
На ужасных кадрах можно увидеть разрушенный храм и изуродованные дома украинцев, где когда-то бурлила счастливая жизнь.
"Часов Яр. Боль... Мы там, мы стоим, тяжело, бьемся. Верьте, поддерживайте", — написали военные.
Напомним, Путин отдал приказ взять Часов Яр к "символической дате" – россияне активизировались и давят на город (карта).
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