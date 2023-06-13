Разбитое стекло падало на детей: как Кривой Рог приходит в себя после ракетного удара России

Жители Кривого Рога на Днепропетровщине, которые ночью 13 июня пострадали в результате взрыва российской ракеты, приходят в себя от теракта.

Об этом пишут в телеграмм-каналах.

Как отмечается, жители приходят в себя от ночного шока и убирают разбитые окна, которые выбила взрывная волна. Рамы они временно зашивают пленкой.

"Был такой звук, потом все стекло на нас посыпалось. У меня ребенок в кровати спал, я его одеялом накрыла, схватила", — вспоминает местная жительница.

Напомним, что россияне в истерике выискивают направления поддержки Сил обороны в наступательных действиях. Впрочем, попадают при этом в жилые дома. Атака по Кривому Рогу в ночь на 13 июня — очередное проявление терроризма.

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