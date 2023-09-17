Разбитое здание и шокированные оккупанты: последствия удара по Светлодарску (видео)

Во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области Вооруженные Силы Украины 16 сентября успешно уничтожили два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.

В Сети появилось видео последствий удара.

На кадрах видно разбитое здание, разбросанные обломки и горящие авто. Один из российских оккупантов рассказал, что они идут пешком от места атаки, ведь их машины были уничтожены, и удивляется, как их не засыпало в результате удара.

Также на видео слышно, как оккупанты спрашивают, есть ли "300-е".

Напомним, оккупанты хотят открыть "дипломатические" представительства КНДР в Донецке и Луганске.

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