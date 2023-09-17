Разбитое здание и шокированные оккупанты: последствия удара по Светлодарску (видео)

Оккупанты показали последствия атаки украинских военных по Светлодарску в Донецкой области.
Во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области Вооруженные Силы Украины 16 сентября успешно уничтожили два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.
В Сети появилось видео последствий удара.
На кадрах видно разбитое здание, разбросанные обломки и горящие авто. Один из российских оккупантов рассказал, что они идут пешком от места атаки, ведь их машины были уничтожены, и удивляется, как их не засыпало в результате удара.
Также на видео слышно, как оккупанты спрашивают, есть ли "300-е".
Напомним, оккупанты хотят открыть "дипломатические" представительства КНДР в Донецке и Луганске.
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