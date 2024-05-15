Разбиты амбулатория, общежитие, дома: глава ОВА показал последствия обстрела Харьковщины

В результате ударов были ранены четыре работника медицинского учреждения.
Российские войска 15 мая обстреляли поселок Малая Даниловка Харьковской области. В результате ударов зафиксированы разрушения, четыре человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Около 10:00 в результате обстрела со стороны российских оккупантов в с. Малая Даниловка было разрушено здание амбулатории общей практики семейной медицины. Разрушения также получили помещение общежития и частные дома.
В результате обстрела были ранены четыре работника медицинского учреждения. Трое из них получили амбулаторную помощь. Медсестра амбулатории была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.
Синегубов подчеркнул, что это "очередной вражеский террор против мирного населения!"
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Напомним, в течение 14 мая войска РФ устроили серию обстрелов по Харьковщине, в результате чего пострадали 22 человека, были повреждены частные и многоквартирные дома, машины, учебное заведение.
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