Разбитые дотла улицы и мертвые мирные жители: появилось жуткое видео последствий "русского мира" в Ирпене

Спасатели продолжают разбирать разрушенные дома.

Город Ирпень после вторжения русских военных претерпел огромные разрушения.

Спасатели показали видео, во что превратился когда-то цветущий пригород Киева.

Сейчас работники ГСЧС разбирают руины, к сожалению, под ними находят мирных жителей, погибших от рук оккупантов.

"На оккупированных территориях гибнут наши граждане. И потому эти страшные кадры работы наших ребят должен видеть мир. Сегодня мы не только помогаем спасать, мы выносим тела наших людей, жизнь которых забрали враги. Это тяжелая и опасная работа, но и ее нужно делать", – рассказали спасатели.

Напомним, Ирпень Киевской области полностью находится под контролем украинских военных и сейчас идет зачистка. Однако территорию обстреливают из соседних оккупированных городов – Бучи, Гостомеля и Ворзеля.

Читайте также:

В Польше заговорили о ядерном оружии и спрогнозировали новое нападение России на Украину

Побьют ли Путина": братья Кличко попали на обложку польского журнала (фото)

Подоляк назвал Абрамовича очень эффективным посредником между делегациями Украины и РФ