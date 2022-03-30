Разбитые дотла улицы и мертвые мирные жители: появилось жуткое видео последствий "русского мира" в Ирпене

Спасатели продолжают разбирать разрушенные дома.
Город Ирпень после вторжения русских военных претерпел огромные разрушения.
Спасатели показали видео, во что превратился когда-то цветущий пригород Киева.
Сейчас работники ГСЧС разбирают руины, к сожалению, под ними находят мирных жителей, погибших от рук оккупантов.
"На оккупированных территориях гибнут наши граждане. И потому эти страшные кадры работы наших ребят должен видеть мир. Сегодня мы не только помогаем спасать, мы выносим тела наших людей, жизнь которых забрали враги. Это тяжелая и опасная работа, но и ее нужно делать", – рассказали спасатели.
Напомним, Ирпень Киевской области полностью находится под контролем украинских военных и сейчас идет зачистка. Однако территорию обстреливают из соседних оккупированных городов – Бучи, Гостомеля и Ворзеля.
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