Разбитые квартиры и сгоревшие авто: полиция показала последствия атаки на Конотоп

Среди раненых в городе есть несовершеннолетний. Один человек находится в тяжелом состоянии.
В результате российской атаки нам Конотоп Сумской области повреждены жилые дома, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи и магазин.
Об этом сообщила Нацполиция Украины.
В ночь на 12 сентября российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Конотопа.
Полиция подтвердила, что в результате обстрела были ранены 13 человек, среди которых несовершеннолетний. Один человек находится в тяжелом состоянии.
Также повреждены семь многоквартирных домов, один жилой дом, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи, магазин.
На месте работают все профильные службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, как заявили ранее в Сумской ОВА, в ночь на 12 сентября войска РФ ударили по Конотопу беспилотниками "Шахед", направив их на жилые дома, учебные заведения и заведения медицины.
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