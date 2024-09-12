Разбитые квартиры и сгоревшие авто: полиция показала последствия атаки на Конотоп

Среди раненых в городе есть несовершеннолетний. Один человек находится в тяжелом состоянии.

В результате российской атаки нам Конотоп Сумской области повреждены жилые дома, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи и магазин.

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

В ночь на 12 сентября российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Конотопа.

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Полиция подтвердила, что в результате обстрела были ранены 13 человек, среди которых несовершеннолетний. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Также повреждены семь многоквартирных домов, один жилой дом, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи, магазин.

На месте работают все профильные службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Разрушение в Конотопе в результате атаки в ночь на 12 сентября/Фото: Нацполиция Украины

Разрушение в Конотопе в результате атаки в ночь на 12 сентября/Фото: Нацполиция Украины

Напомним, как заявили ранее в Сумской ОВА, в ночь на 12 сентября войска РФ ударили по Конотопу беспилотниками "Шахед", направив их на жилые дома, учебные заведения и заведения медицины.

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