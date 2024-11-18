Разбитые квартиры и сгоревшие авто: последствия атаки на Одессу сняли на фото

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Прокуратура опубликовала фотографии с разрушениями в Одессе после ракетного удара 18 ноября. На кадрах видны поврежденные жилые дома и автомобили.

Об этом говорится в сообщении Одесской областной прокуратуры в Сети.

По данным следствия, российские войска устроили ракетную атаку по Одессе около 12:00. Была повреждена гражданская инфраструктура в центре: жилые дома, учебные заведения и автотранспорт.

Сейчас устанавливаются данные по окончательному количеству погибших и пострадавших, а также полный перечень разрушений и повреждений.

На местах идет осмотр, там работают экстренные службы и правоохранители, фиксирующие очередное преступление России.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Разрушение в Одессе в результате ракетного удара 18 ноября/Фото: Одесская областная прокуратура

Разрушение в Одессе в результате ракетного удара 18 ноября/Фото: Одесская областная прокуратура

Разрушение в Одессе в результате ракетного удара 18 ноября/Фото: Одесская областная прокуратура

Разрушение в Одессе в результате ракетного удара 18 ноября/Фото: Одесская областная прокуратура

Разрушение в Одессе в результате ракетного удара 18 ноября/Фото: Одесская областная прокуратура

Разрушение в Одессе в результате ракетного удара 18 ноября/Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, российская армия 18 ноября атаковала Одессу баллистической ракетой и попала в жилой дом. В результате удара сначала сообщалось о восьми погибших и 18 раненых, однако впоследствии количество жертв и пострадавших возросло.

Читайте также: