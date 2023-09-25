Разбитый штаб Черноморского флота РФ в Севастополе: новые фото

В Сети опубликовали новые фото штаба командования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе, в который в пятницу, 22 сентября, попали не менее двух украинских ракет.

Соответствующие кадры появились в воскресенье, 24 сентября, в Telegram-канале "Крымский ветер".

На фото видно, что важный военный объект окупантов стоит с проваленной крышей и следами масштабного пожара.

Штаб командования ЧФ РФ в Севастополе после попадания украинских ракет / Фото: Telegram / Крымский ветер

Штаб командования ЧФ РФ в Севастополе после попадания украинских ракет / Фото: Telegram / Крымский ветер

Никаких следов ремонтных работ после ракетного удара снаружи нельзя заметить. О том, как выглядит здание внутри, можно только догадываться.

Штаб командования ЧФ РФ в Севастополе после попадания украинских ракет / Фото: Telegram / Крымский ветер

Ранее было обнародовано видео прилета ракеты, попадающей в штаб командования ЧФ РФ, на котором видно, что над зданием российского военного объекта уже клубится черный дым. Из этого можно заключить, что точных попаданий украинских ракет было несколько.

В Управлении стратегических коммуникаций Минобороны подтвердили, что удар по штабу российского флота во временно оккупированном Севастополе был нанесен 22 сентября около 12:00. Военный объект окупантов был поражен.

В Минобороны РФ заявили, что в результате удара по штабу Черноморского флота повреждено "историческое здание".

Напомним, российские оккупанты хотят устроить "крестный ход" в Севастополе с якобы находившейся в здании штаба Черноморского флота РФ иконой Федора Ушакова во время удара и уцелевшей. Таким образом, они хотят защититься от украинских ракет.

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