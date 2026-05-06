Разбитый в руины детсад, "прилеты" в жилых кварталах и убитые люди: РФ цинично сорвала режим тишины (фото, видео)

Массированная атака на Украину 6 мая

Реклама

Россия продолжает массированно атаковать Украину и игнорирует предложение «режима тишины». Атаки на украинские города продолжаются с ночи. Теперь Украина не может гарантировать, что 9 мая в России ничего не произойдет. Собрали последствия вражеских атак в Украине за 6 мая 2026 года.

Удар по Сумам 6 мая: последствия

Российские дроны атаковали город прямо среди дня. Прилеты зафиксировали в центре города. Дроны попали в детский сад. После 10:00 несколько мощных взрывов всколыхнули Сумы.

После взрывов загорелся пожар. Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что двумя дронами россияне ударили по гражданскому зданию в центральной части города. Началась спасательная операция.

Реклама

Впоследствии стало известно о попадании дронов в центральной части города — в здание детского сада.

Дата публикации 11:52, 06.05.26 Количество просмотров 51 В Сумах два БпЛА попали в здание детского сада: видео

Пока известно по меньшей мере об одной жертве удара РФ по детсаду в Сумах: погибшая — охранница дошкольного учреждения.

Еще двое работников ранены. Детей на момент атаки в заведении не было, — сообщили в ОВА

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

Кроме того, россияне утром 6 мая убили женщину в машине. Оккупанты прицельно атаковали гражданский автомобиль на территории Стецьковского старостата Сумской общины. Пассажирка погибла, водитель получил ранение. Об этом сообщили в Сумской ОВА.

Реклама

Россияне с утра атакуют Харьков

С самого утра Харьков находится под российской атакой. Российские БпЛА атаковали два района Харькова. Есть раненые. В областном центре произошли попадания.

По информации городского главы Игоря Терехова, оккупанты ударили по частным жилым домам в Новобаварском районе Харькова. В частности, произошел «прилет» дрона по одному из домов. В общей сложности повреждено семь частных домов в этом районе.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о двух пострадавших. Пострадала 48-летняя женщина, у которой диагностирована острая реакция на стресс.

«Еще один удар враг нанес по Шевченковскому району», — написал Терехов.

Реклама

Россия атаковала Запорожье: количество раненых превысило 40 человек

Со вчера российские оккупанты бьют по Запорожью. Россия атаковала объект промышленной инфраструктуры в Запорожье и сорвала режим тишины.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что вследствие вчерашней атаки увеличивается количество раненых:

«18 человек в больницах, в том числе четверо — тяжелые: увеличивается количество пострадавших в результате вчерашней вражеской атаки на Запорожье», — пишет Федоров.

К медикам уже обратились 43 человека от 20 до 66 лет. Состояние четырех человек медики оценивают как тяжелое.

Реклама

«Количество пострадавших в результате авиаудара по Запорожью возросло до 43 человек», — пишут в ГСЧС.

Массовое минирование в Херсоне

Враг продолжает дистанционно минировать Херсон. В городе зафиксированы новые случаи минирования территории. Россияне используют мины типа «Пряник». На этот раз их нашли на островском шоссе — на мосту. Также мины обнаружены сразу за мостом на бетонном покрытии.

Позже сообщили, что мины разбросаны также по следующим адресам: на проспекте Независимости на перекрестке с переулком Гетманским, на улице Патона на перекрестке с проездом по Береговому и в районе Гидропарка.

Об этом сообщают в Херсонской городской военной администрации.

Реклама

Людей призывают не передвигаться по этому маршруту и не приближаться к опасным предметам.

Россия усилила террор Украины

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил об усилении российского террора против гражданского населения Украины за считанные часы до вступления в силу украинского предложения по прекращению огня.

Вместо подготовки к режиму тишины Москва целенаправленно атаковала мирные города: произошли удары авиабомбами по Краматорску, Запорожью и Днепру. Они привели к многочисленным жертвам и ранениям среди мирных жителей.

Глава МИД подчеркнул, что Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к миру, продолжая убивать и отрицать свои преступления. Андрей Сибига призвал мировое сообщество и лидеров международных организаций к решительной реакции.

Реклама

Россия фактически сорвала режим тишины, предложенный Украиной с 6 мая, и нивелировала заявление о «перемирии» до 9 мая. Советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что ночью и утром оккупанты нанесли удары по нескольким регионам: под огнем оказались жилые дома в Харькове, объект инфраструктуры в Запорожье, а также Кривой Рог и Херсон.

Ранее Кремль объявил о прекращении огня на 8-9 мая, угрожая ударами по Киеву в случае отказа Украины поддержать эту инициативу. В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что Киев не получал официальных обращений от Москвы, однако Украина в одностороннем порядке объявила режим тишины с 6 мая, который и был нарушен агрессором.

Новости партнеров