"Разбивают в первые же дни": Жорин о проблемах новых бригад и скандале в 155-й

Жорин призвал военное командование изменить подход и масштабировать опытные бригады, а не создавать новые.

Скандальная ситуация, подобная той, что сложилась в 155-й бригаде — не единственная в Силах обороны, а является типичной почти для всех этих новых бригад.

Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Он утверждает, что эти новосозданные подразделения организовали из людей "без боевого опыта, без офицерской и сержантской основы, без структуры", а затем бросили на сложные направления.

"Можно учить во Франции, в Штатах – где угодно – но если нет структуры с опытными кадрами, нет понимания, как построить действенное подразделение, и вообще, как ему воевать в современных условиях – в результате могут быть только про***банные миллионы финансирования и сотни СОЧ", – резко заявил Жорин.

По его словам, на поле боя эти подразделения разбивают "в первые же дни", а затем прикомандировывают к опытным бригадам. Это создает для этих бригад проблемы, ведь управлять ими очень сложно. Вместо этого Жорин предлагает интегрировать набранных бойцов, усиливая уже существующие подразделения техникой и ресурсами.

"Можем и дальше создавать новые подразделения, убивать людей, даже тратя до этого кучу денег на их вооружение. А можем наконец-то изменить подход и масштабировать опытные бригады", — подытожил заместитель командира 3-й ОШБр.

Напомним, журналист Юрий Бутусов рассказал о ненадлежащем формировании новой 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая воюет под Покровском.

Он утверждает, что во время учений во Франции ее самовольно покинули 50 военнослужащих.

Позже Бутусов сообщил, что ГБР расследует обстоятельства формирования 155-й ОМБр "Анна Киевская" и массовое СОЧ.

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