Разблокировка Черного моря и завершение войны: Зеленский переговорил с Эрдоганом

30 мая президент Украины Владимир Зеленский переговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Говорили о завершении войны, разблокировании Черного моря, чтобы не было угроз продовольственной безопасности в мире.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении 30 мая.

"Говорил сегодня с президентом Турции Эрдоганом в том числе и об угрозе продовольственной безопасности. О том, как можно обеспечить нормальное движение из украинских черноморских портов. И о том, конечно, как ускорить завершение этой войны – войны России против нашего государства. Обсудили и дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Турцией", — сказал Зеленский.

Напомним, 30 мая Эрдоган также переговорил с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, на переговорах Эрдоган заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле. Также турецкий лидер выразил готовность к тому, чтобы его страна приняла участие в "механизме мониторинга" между сторонами.

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