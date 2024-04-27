Оборона или наступление: какие главные задачи у ВСУ на этот год после разблокировки помощи от США

Помощь от США разблокирована. Вооруженные силы Украины смогут выполнить три главных задачи.

Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Я бы сейчас выделил три пункта, для чего эта помощь и к чему она может привести, что дает.

Первый пункт – это стабилизация ситуации на фронте, остановка врага, его продвижение на определенных рубежах. Каких это покажет время и боевые действия. Я не думаю, что российским войскам удастся существенно продвинуться, но допускаю, что какие-то тактические достижения у них еще могут быть и они еще могут иметь какие-то завоевания, оккупировать еще часть территорий, незначительную.

– это стабилизация ситуации на фронте, остановка врага, его продвижение на определенных рубежах. Каких это покажет время и боевые действия. Я не думаю, что российским войскам удастся существенно продвинуться, но допускаю, что какие-то тактические достижения у них еще могут быть и они еще могут иметь какие-то завоевания, оккупировать еще часть территорий, незначительную. Во-вторых , это быть готовыми к активной обороне, насколько хватает сил, средств, ресурсов. Это означает, что как только появляется возможность – контратаковать врага и бороться за определенные позиции, незначительное продвижение, локальное, тактическое, незначительные, но важные. Потому что это также ослабляет врага.

, это быть готовыми к активной обороне, насколько хватает сил, средств, ресурсов. Это означает, что как только появляется возможность – контратаковать врага и бороться за определенные позиции, незначительное продвижение, локальное, тактическое, незначительные, но важные. Потому что это также ослабляет врага. И третье, это в случае, если появится для этого возможность, сложатся объективные условия и обстоятельства – проводить более масштабные контратаки. Например, на левобережье Херсонщины, расширить там плацдарм, выйти к админмежам Крыма", – отметил он.

Это, по мнению военного эксперта, и есть три главные задачи для ВСУ на этот год.

"Это три вещи, которых можно достичь в этом году с помощью этих пакетов помощи", – подытожил Мусиенко.

Напомним, США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов, глава Пентагона Ллойда Остина рассказал, какое оружие получат ВСУ.

Читайте ведущие новости сегодня: